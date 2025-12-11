13 de dezembro de 2025
EMPREGO E INCLUSÃO

Sumaré e Mercado Livre abrem processo seletivo exclusivo para PCD

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Sumaré abre processo seletivo exclusivo para PCDs atuarem como Representantes Logísticos do Mercado Livre, com salário e amplo pacote de benefícios.
A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, anunciou uma nova parceria com o Mercado Livre para promover a inclusão no mercado de trabalho. Nesta quarta-feira (10), foi lançado um processo seletivo exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD) que desejam atuar como Representantes Logísticos na empresa.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As inscrições serão realizadas nesta quinta-feira (11), das 9h às 13h, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré, localizado na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos. A iniciativa integra a política municipal de ampliar oportunidades e firmar colaborações com a iniciativa privada.

Os candidatos devem comparecer ao local portando documento com foto, comprovante de endereço e laudo médico.

Benefícios e remuneração

A vaga oferece remuneração inicial de R$ 2.207,00, composta por salário fixo de R$ 2.025,00 e bônus mensal de R$ 182,00. O pacote de benefícios inclui:

  • Transporte fretado
  • Seguro de vida
  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
  • Assistência médica e odontológica
  • Vale-alimentação
  • Auxílio-creche
  • Refeição no local (café da manhã e almoço)

