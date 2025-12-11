A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, anunciou uma nova parceria com o Mercado Livre para promover a inclusão no mercado de trabalho. Nesta quarta-feira (10), foi lançado um processo seletivo exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD) que desejam atuar como Representantes Logísticos na empresa.

As inscrições serão realizadas nesta quinta-feira (11), das 9h às 13h, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré, localizado na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos. A iniciativa integra a política municipal de ampliar oportunidades e firmar colaborações com a iniciativa privada.

Os candidatos devem comparecer ao local portando documento com foto, comprovante de endereço e laudo médico.

Benefícios e remuneração