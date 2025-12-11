A Gama (Guarda Municipal de Americana) está prestes a ganhar um aliado inédito e de alta tecnologia: um cão-robô equipado com inteligência artificial, sensores avançados e capacidade autônoma de deslocamento. O quadrúpede biônico apoiará ações de patrulhamento, mapeamento e identificação em tempo real. O investimento previsto é de R$ 45 mil.
O anúncio foi oficializado nesta quarta-feira (10) com a publicação do aviso de cotação no Diário Oficial. Empresas interessadas terão três dias úteis para apresentar propostas, em um processo de dispensa de licitação que deve agilizar a aquisição do equipamento.
O prefeito Chico Sardelli reforçou a importância do investimento: “Sempre priorizamos uma guarda com mais recursos e bem treinada. A tecnologia permite ações mais inteligentes, preventivas e eficazes, aumentando a capacidade operacional e ajudando a reduzir a criminalidade.”
Como o cão-robô vai atuar
- Patrulha inteligente: Com design de quatro patas, o robô acessa locais perigosos ou de difícil alcance — como escadas, escombros e áreas de mato — reduzindo o risco aos agentes.
- Olhos da IA: Equipado com câmeras e sensores LiDAR 4D, oferece visão 360º e leitura de profundidade. A inteligência artificial permite que o equipamento aprenda com o ambiente e evite obstáculos.
- Identificação em tempo real: Integrado à Muralha Digital, poderá cruzar dados e identificar pessoas procuradas, veículos roubados e situações suspeitas.
- Operação remota: Pode ser controlado por aplicativo, controle remoto ou comandos de voz, com conexão via Wi-Fi, Bluetooth e 4G.
O cão-robô será utilizado como suporte estratégico, ampliando a capacidade operacional da Gama e reforçando ações preventivas e de monitoramento.