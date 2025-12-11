A Gama (Guarda Municipal de Americana) está prestes a ganhar um aliado inédito e de alta tecnologia: um cão-robô equipado com inteligência artificial, sensores avançados e capacidade autônoma de deslocamento. O quadrúpede biônico apoiará ações de patrulhamento, mapeamento e identificação em tempo real. O investimento previsto é de R$ 45 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O anúncio foi oficializado nesta quarta-feira (10) com a publicação do aviso de cotação no Diário Oficial. Empresas interessadas terão três dias úteis para apresentar propostas, em um processo de dispensa de licitação que deve agilizar a aquisição do equipamento.

O prefeito Chico Sardelli reforçou a importância do investimento: “Sempre priorizamos uma guarda com mais recursos e bem treinada. A tecnologia permite ações mais inteligentes, preventivas e eficazes, aumentando a capacidade operacional e ajudando a reduzir a criminalidade.”

Como o cão-robô vai atuar