A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana realizou uma das maiores apreensões do ano ao interceptar um caminhão carregado com móveis de cozinha e localizar 55 tijolos de cocaína, somando 56,8 kg da droga, avaliados em cerca de R$ 1,7 milhão. A operação ocorreu em uma rodovia entre Americana e Santa Bárbara d'Oeste.

A ação foi resultado de investigações e denúncias que detalhavam o modelo e a cor do veículo suspeito. Durante a abordagem, os policiais encontraram a droga escondida no meio da carga. O motorista, de 28 anos, foi preso em flagrante.

Segundo o delegado responsável, a investigação aponta para uma rota interestadual de entorpecentes vinda do Sul do país, especialmente do Paraná, que cruza o estado de São Paulo antes de seguir para outras regiões. A apreensão representa uma interrupção significativa desse fluxo criminoso.