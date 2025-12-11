Durante patrulhamento pelo Jardim Picerno, em Sumaré, uma equipe da Polícia Militar desarticulou uma suposta operação de coleta de dinheiro do tráfico de drogas. A ação resultou na prisão de dois homens e na apreensão de entorpecentes e R$ 7.428,05 em espécie.

A abordagem ocorreu após a guarnição receber informações de que um veículo estaria recolhendo valores de pontos de venda de drogas na região. O carro foi localizado em frente a um endereço já conhecido pelo comércio de entorpecentes, nas imediações da Rua Crenac com a Rua das Roseiras, no Parque Rosa e Silva.

Na revista pessoal, os policiais encontraram seis porções de maconha com um dos ocupantes. O segundo homem carregava R$ 828,05, separados em notas de vários valores.