Durante patrulhamento pelo Jardim Picerno, em Sumaré, uma equipe da Polícia Militar desarticulou uma suposta operação de coleta de dinheiro do tráfico de drogas. A ação resultou na prisão de dois homens e na apreensão de entorpecentes e R$ 7.428,05 em espécie.
A abordagem ocorreu após a guarnição receber informações de que um veículo estaria recolhendo valores de pontos de venda de drogas na região. O carro foi localizado em frente a um endereço já conhecido pelo comércio de entorpecentes, nas imediações da Rua Crenac com a Rua das Roseiras, no Parque Rosa e Silva.
Na revista pessoal, os policiais encontraram seis porções de maconha com um dos ocupantes. O segundo homem carregava R$ 828,05, separados em notas de vários valores.
A maior parte do dinheiro estava dentro do veículo. Sobre o banco do passageiro, a equipe localizou uma pochete com R$ 6.600,00, além de anotações que indicavam movimentações financeiras e mais uma porção de maconha.
Ao ser questionado, o suspeito que portava a pochete apresentou versões contraditórias sobre a origem do dinheiro — primeiro alegando que seria um saque feito para pagamento de aluguel; depois, dizendo que estava com o valor havia três ou quatro dias.
Diante das evidências e das inconsistências nos relatos, os dois homens foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. Eles permanecem presos à disposição da Justiça.