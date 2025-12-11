13 de dezembro de 2025
AÇÃO DA POLÍCIA

Sumaré: Dois homens são presos e quase R$ 7,5 mil são apreendidos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
PM prende dois homens no Jardim Picerno, em Sumaré, e apreende mais de R$ 7,4 mil ligados a uma possível coleta de dinheiro do tráfico.
PM prende dois homens no Jardim Picerno, em Sumaré, e apreende mais de R$ 7,4 mil ligados a uma possível coleta de dinheiro do tráfico.

Durante patrulhamento pelo Jardim Picerno, em Sumaré, uma equipe da Polícia Militar desarticulou uma suposta operação de coleta de dinheiro do tráfico de drogas. A ação resultou na prisão de dois homens e na apreensão de entorpecentes e R$ 7.428,05 em espécie.

A abordagem ocorreu após a guarnição receber informações de que um veículo estaria recolhendo valores de pontos de venda de drogas na região. O carro foi localizado em frente a um endereço já conhecido pelo comércio de entorpecentes, nas imediações da Rua Crenac com a Rua das Roseiras, no Parque Rosa e Silva.

Na revista pessoal, os policiais encontraram seis porções de maconha com um dos ocupantes. O segundo homem carregava R$ 828,05, separados em notas de vários valores.

A maior parte do dinheiro estava dentro do veículo. Sobre o banco do passageiro, a equipe localizou uma pochete com R$ 6.600,00, além de anotações que indicavam movimentações financeiras e mais uma porção de maconha.

Ao ser questionado, o suspeito que portava a pochete apresentou versões contraditórias sobre a origem do dinheiro — primeiro alegando que seria um saque feito para pagamento de aluguel; depois, dizendo que estava com o valor havia três ou quatro dias.

Diante das evidências e das inconsistências nos relatos, os dois homens foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. Eles permanecem presos à disposição da Justiça.

