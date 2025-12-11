Policiais militares detiveram um homem com mandado de prisão em aberto por crime de ameaça na tarde desta quarta-feira (10), no bairro Jardim Santa Madalena, em Mogi Guaçu.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento quando avistou o suspeito saindo de uma área de mata. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou retornar para o local, comportamento interpretado pelos policiais como tentativa de evitar a abordagem.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. Porém, após consulta ao sistema de registros criminais, os agentes confirmaram que havia um mandado de prisão ativo contra o homem, relacionado a um processo por ameaça.