MANDADO CUMPRIDO

Procurado tenta se esconder em mata, mas é capturado pela PM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ao perceber a presença da viatura, o homem tentou voltar para o local, em uma atitude interpretada como tentativa de evitar a abordagem.
Policiais militares detiveram um homem com mandado de prisão em aberto por crime de ameaça na tarde desta quarta-feira (10), no bairro Jardim Santa Madalena, em Mogi Guaçu.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento quando avistou o suspeito saindo de uma área de mata. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou retornar para o local, comportamento interpretado pelos policiais como tentativa de evitar a abordagem.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. Porém, após consulta ao sistema de registros criminais, os agentes confirmaram que havia um mandado de prisão ativo contra o homem, relacionado a um processo por ameaça.

Com a confirmação da busca, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e permanece preso, à disposição da Justiça.

