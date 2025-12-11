Uma mulher de 30 anos, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi detida pela Polícia Militar no bairro Jardim Novo II, em Mogi Guaçu, na noite de quarta-feira (10).

Segundo o boletim policial, os militares estavam em patrulhamento quando avistaram a mulher sentada em uma calçada em frente a um comércio. Ao notar a aproximação da viatura, ela mudou o olhar e virou o rosto para dentro do estabelecimento, atitude que chamou a atenção da equipe.

Durante a abordagem, a própria mulher confessou que agiu daquela forma por saber que era procurada pela Justiça. A informação foi confirmada em consulta ao sistema, que apontou um mandado de prisão preventiva por tráfico de entorpecentes em seu nome.