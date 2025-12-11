13 de dezembro de 2025
CAPTURA

Polícia prende mulher procurada por tráfico de drogas em Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeita, de 30 anos, foi reconhecida durante patrulha no Jardim Novo II após tentar desviar o olhar dos policiais; mandado de prisão estava em aberto.
Uma mulher de 30 anos, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi detida pela Polícia Militar no bairro Jardim Novo II, em Mogi Guaçu, na noite de quarta-feira (10).

Segundo o boletim policial, os militares estavam em patrulhamento quando avistaram a mulher sentada em uma calçada em frente a um comércio. Ao notar a aproximação da viatura, ela mudou o olhar e virou o rosto para dentro do estabelecimento, atitude que chamou a atenção da equipe.

Durante a abordagem, a própria mulher confessou que agiu daquela forma por saber que era procurada pela Justiça. A informação foi confirmada em consulta ao sistema, que apontou um mandado de prisão preventiva por tráfico de entorpecentes em seu nome.

Após a confirmação, ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

