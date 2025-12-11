13 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Temporal dá trégua com tempo firme, mas chuva volta amanhã

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
RMC terá quinta-feira de sol firme e sexta com aumento de nuvens e pancadas de chuva típicas de verão, segundo o Cepagri.
RMC terá quinta-feira de sol firme e sexta com aumento de nuvens e pancadas de chuva típicas de verão, segundo o Cepagri.

Uma massa de ar seco avança sobre a RMC e garante sol predominante nesta quinta-feira (11). A temperatura varia entre 19°C e 29°C, com tempo estável ao longo de todo o dia.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A partir de sexta-feira (12), o cenário muda. O sol ainda aparece, mas as nuvens aumentam e a formação de áreas de instabilidade deve provocar pancadas de chuva à tarde, típicas do verão. A sexta será mais quente, com variação entre 20°C e 30°C.

As informações são do Cepagri da Unicamp.

Comentários

Comentários