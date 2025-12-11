Uma massa de ar seco avança sobre a RMC e garante sol predominante nesta quinta-feira (11). A temperatura varia entre 19°C e 29°C, com tempo estável ao longo de todo o dia.

A partir de sexta-feira (12), o cenário muda. O sol ainda aparece, mas as nuvens aumentam e a formação de áreas de instabilidade deve provocar pancadas de chuva à tarde, típicas do verão. A sexta será mais quente, com variação entre 20°C e 30°C.

As informações são do Cepagri da Unicamp.