Em duas operações realizadas pela Guarda Municipal (GM) e pela Emdec, 646 testes de bafômetro foram aplicados em Campinas. Os agentes registraram uma autuação por embriaguez confirmada e duas por recusa ao teste.

A legislação brasileira considera que recusar o bafômetro é tão grave quanto dirigir embriagado. A infração é gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH por um ano e retenção do veículo. As penalidades são as mesmas para quem apresenta entre 0,05 mg/L e 0,33 mg/L no etilômetro.

Os números da cidade justificam a rigidez da fiscalização. Em 2024, o álcool esteve presente em 38,1% das mortes no trânsito — 51 dos 134 óbitos analisados. Entre janeiro de 2020 e julho de 2025, a combinação de bebida e direção resultou em 274 mortes em Campinas.