A disputa judicial que paralisou partes da legislação municipal de proteção animal em Campinas avançou para uma nova etapa. O subprocurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Nildo Spinola Salgado Filho, emitiu parecer recomendando que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo diretório municipal do MDB seja extinta. O órgão também defende que a liminar concedida no início do processo seja revogada, o que restabeleceria trechos do Estatuto dos Animais e regras sanitárias municipais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A manifestação do Ministério Público ainda será analisada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que não tomou decisão final sobre o caso. O parecer funciona como orientação jurídica, mas não determina o resultado do julgamento.

No documento enviado ao TJ, o subprocurador-geral afirma que o MDB municipal não possui legitimidade ativa para propor ADI contra leis da cidade perante a Constituição Estadual. “Opino pela extinção da ação sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa e, consequentemente, a revogação da liminar”, escreveu o representante do MP.