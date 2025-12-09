A disputa judicial que paralisou partes da legislação municipal de proteção animal em Campinas avançou para uma nova etapa. O subprocurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Nildo Spinola Salgado Filho, emitiu parecer recomendando que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo diretório municipal do MDB seja extinta. O órgão também defende que a liminar concedida no início do processo seja revogada, o que restabeleceria trechos do Estatuto dos Animais e regras sanitárias municipais.
A manifestação do Ministério Público ainda será analisada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que não tomou decisão final sobre o caso. O parecer funciona como orientação jurídica, mas não determina o resultado do julgamento.
No documento enviado ao TJ, o subprocurador-geral afirma que o MDB municipal não possui legitimidade ativa para propor ADI contra leis da cidade perante a Constituição Estadual. “Opino pela extinção da ação sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa e, consequentemente, a revogação da liminar”, escreveu o representante do MP.
Se o Tribunal acolher a manifestação, os artigos 99 e 100 da Lei 15.449/2017 e um trecho do Decreto 23.412/2024 voltarão a valer imediatamente, pois deixarão de estar suspensos.
O que está suspenso atualmente
A liminar que o Ministério Público quer derrubar suspendeu:
- a proibição de exibição de animais silvestres em eventos,
- a vedação ao uso de animais em circos,
- a exigência de Guia de Trânsito Animal (GTA) para eventos como rodeios, exposições, cavalgadas, feiras agropecuárias e provas equestres.
Essas regras foram questionadas pelo MDB municipal sob alegação de que extrapolariam a competência legislativa do Município.
Embora o mérito não tenha sido analisado pelo Tribunal, o parecer do Ministério Público destaca que a legislação contestada integra uma política pública de proteção animal, respaldada pela Constituição, que permite ao Município legislar sobre meio ambiente quando houver interesse local ou quando as normas complementarem regras federais e estaduais — inclusive com maior rigor protetivo.
O documento também observa que a exigência de GTA não cria obrigações novas, mas regulamenta procedimentos sanitários já previstos em normas superiores, dentro do poder de polícia do Município.
Ação poderá ser encerrada
Para o Ministério Público, o processo não pode prosseguir porque o autor — o diretório municipal do MDB, então presidido pelo vereador Arnaldo Salvetti — não tem autorização constitucional para propor ADI no âmbito estadual. Quem possui legitimidade são:
- diretórios estaduais de partidos,
- Mesa da Assembleia Legislativa,
- Governador,
- Procurador-Geral de Justiça,
- entidades nacionais representativas de classe, entre outros.
Por isso, o MP entende que a ação deve ser arquivada sem análise de mérito e que, por consequência, a liminar deve ser automaticamente revogada.
Contexto político
A discussão judicial ocorre em paralelo ao Projeto de Lei 238/2024 pera retomar rodeios em Campinas, apresentado por Arnaldo Salvetti, que tenta regulamentar exposições, cavalgadas e outros eventos com animais. A tramitação do projeto foi impulsionada pela liminar que suspendeu partes do Estatuto dos Animais, mas o parecer do MP pode alterar o cenário caso seja acolhido pelo Tribunal.