O Projeto de Lei Complementar que cria 105 novos cargos comissionados na Câmara de Campinas, marcado para votação nesta quarta-feira (10), enfrenta nova pressão externa. O Observatório da Educação Campineira enviou, nesta segunda-feira, um pedido formal por e-mail aos 33 vereadores para que a votação seja adiada até que todos os parlamentares apresentem, de forma pública e individualizada, o detalhamento de cada vaga prevista no pacote — estimado em mais de R$ 20 milhões por ano. Até o começo da tarde desta terça-feira, nenhum havia respondido ao órgão.
No ofício Nº 20/2025, a entidade afirma que “exige” a suspensão da análise do PLC 136/2025 até que seja preenchida e divulgada a planilha de Plano Detalhado de Aplicação de Recursos, instrumento que, segundo o Observatório, deveria explicitar:
- gabinete responsável;
- cargo pretendido;
- justificativa da vaga;
- requisitos técnicos;
- competências comportamentais.
Pedido formal foi enviado por e-mail aos 33 vereadores (Reprodução)
O documento avisa ainda que todas as informações enviadas pelos vereadores serão publicadas na imprensa local, e um relatório comparando currículos dos futuros indicados com as competências exigidas será encaminhado ao Executivo e às direções nacionais dos partidos.
A planilha, que pode ser preenchida online, também será usada como instrumento de controle social. “A transparência é a única via para a legitimidade”, afirma a coordenadora Vanessa Crecci.
Votação segue na pauta apesar da cobrança
O projeto continua como sexto item da sessão ordinária, mesmo com a solicitação de adiamento. A proposta foi assinada por 27 vereadores, o que garante maioria suficiente para aprovação.
O texto reestrutura toda a máquina interna do Legislativo e cria:
- 99 cargos de Assessor de Políticas Públicas (R$ 8.500) para ampliar de cinco para oito assessores por gabinete;
- cinco funções de assessoramento vinculadas às comissões permanentes (R$ 10 mil cada);
- um subsecretário de comissões, cargo de chefia com salário de R$ 32 mil.
A nova estrutura entraria em vigor em até 30 dias após eventual sanção.
O impacto anual estimado em R$ 20 milhões soma-se ao questionamento do Observatório sobre a ausência de justificativas detalhadas para cada uma das vagas.