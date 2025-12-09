09 de dezembro de 2025
PRESSÃO

Entidade cobra adiamento da votação que cria 105 cargos na Câmara

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/CMC
Observatório da Educação pede suspensão da votação dos 105 cargos e pede explicações aos vereadores.
O Projeto de Lei Complementar que cria 105 novos cargos comissionados na Câmara de Campinas, marcado para votação nesta quarta-feira (10), enfrenta nova pressão externa. O Observatório da Educação Campineira enviou, nesta segunda-feira, um pedido formal por e-mail aos 33 vereadores para que a votação seja adiada até que todos os parlamentares apresentem, de forma pública e individualizada, o detalhamento de cada vaga prevista no pacote — estimado em mais de R$ 20 milhões por ano. Até o começo da tarde desta terça-feira, nenhum havia respondido ao órgão.

No ofício Nº 20/2025, a entidade afirma que “exige” a suspensão da análise do PLC 136/2025 até que seja preenchida e divulgada a planilha de Plano Detalhado de Aplicação de Recursos, instrumento que, segundo o Observatório, deveria explicitar:

  • gabinete responsável;
  • cargo pretendido;
  • justificativa da vaga;
  • requisitos técnicos;
  • competências comportamentais.


Pedido formal foi enviado por e-mail aos 33 vereadores (Reprodução)

O documento avisa ainda que todas as informações enviadas pelos vereadores serão publicadas na imprensa local, e um relatório comparando currículos dos futuros indicados com as competências exigidas será encaminhado ao Executivo e às direções nacionais dos partidos.

A planilha, que pode ser preenchida online, também será usada como instrumento de controle social. “A transparência é a única via para a legitimidade”, afirma a coordenadora Vanessa Crecci.

Votação segue na pauta apesar da cobrança

O projeto continua como sexto item da sessão ordinária, mesmo com a solicitação de adiamento. A proposta foi assinada por 27 vereadores, o que garante maioria suficiente para aprovação.

O texto reestrutura toda a máquina interna do Legislativo e cria:

  • 99 cargos de Assessor de Políticas Públicas (R$ 8.500) para ampliar de cinco para oito assessores por gabinete;
  • cinco funções de assessoramento vinculadas às comissões permanentes (R$ 10 mil cada);
  • um subsecretário de comissões, cargo de chefia com salário de R$ 32 mil.

A nova estrutura entraria em vigor em até 30 dias após eventual sanção.

O impacto anual estimado em R$ 20 milhões soma-se ao questionamento do Observatório sobre a ausência de justificativas detalhadas para cada uma das vagas.

