O Projeto de Lei Complementar que cria 105 novos cargos comissionados na Câmara de Campinas, marcado para votação nesta quarta-feira (10), enfrenta nova pressão externa. O Observatório da Educação Campineira enviou, nesta segunda-feira, um pedido formal por e-mail aos 33 vereadores para que a votação seja adiada até que todos os parlamentares apresentem, de forma pública e individualizada, o detalhamento de cada vaga prevista no pacote — estimado em mais de R$ 20 milhões por ano. Até o começo da tarde desta terça-feira, nenhum havia respondido ao órgão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No ofício Nº 20/2025, a entidade afirma que “exige” a suspensão da análise do PLC 136/2025 até que seja preenchida e divulgada a planilha de Plano Detalhado de Aplicação de Recursos, instrumento que, segundo o Observatório, deveria explicitar:

gabinete responsável;

cargo pretendido;

justificativa da vaga;

requisitos técnicos;

competências comportamentais.



Pedido formal foi enviado por e-mail aos 33 vereadores (Reprodução)