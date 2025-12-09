Segundo a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas , responsável pelo caso, a fuga de Jeferson começou logo após o ataque. Ele deixou Campinas e seguiu em direção a Minas Gerais a bordo de um Celta preto , enquanto a namorada, Amanda Vitória Torres dos Reis , se hospedou em uma pousada no distrito de Barra do Guaicuí , em Várzea da Palma (MG) . A polícia identificou a separação do casal como estratégia para despistar equipes de busca.

A prisão de Jeferson Silva Amorim , suspeito do ataque que matou um casal e feriu duas pessoas da mesma família no bairro Cidade Singer, teve os detalhes da operação que o capturou divulgados. A ação envolveu forças policiais de São Paulo, Minas Gerais e Alagoas , em um rastreamento interestadual que começou horas após o crime.

Investigadores mineiros montaram campana contínua na região da pousada, onde Amanda permaneceu acompanhada do filho de 6 anos. Ela tinha mandado de prisão expedido pela Justiça paulista e acabou detida no momento considerado mais seguro para preservar a criança. Como não havia responsável legal no local, o Conselho Tutelar de Pirapora assumiu a guarda temporária do menino.

Enquanto isso, Jeferson prosseguiu viagem sozinho rumo ao Nordeste, já monitorado pela troca de informações entre as equipes de inteligência. O suspeito foi finalmente localizado na BR-423, próximo a Delmiro Gouveia (AL), onde a Polícia Rodoviária Federal fez a abordagem. Ele não ofereceu resistência.

A Polícia Civil destacou que o sucesso da captura só foi possível pela integração entre os estados e pela rapidez das diligências iniciadas logo após o massacre. A investigação ainda apreendeu um iPhone 14 Pro, que deve passar por perícia para análise de conteúdos que possam auxiliar na reconstituição da rota de fuga e na identificação de possíveis apoiadores.