A prisão de Jeferson Silva Amorim, suspeito do ataque que matou um casal e feriu duas pessoas da mesma família no bairro Cidade Singer, teve os detalhes da operação que o capturou divulgados. A ação envolveu forças policiais de São Paulo, Minas Gerais e Alagoas, em um rastreamento interestadual que começou horas após o crime.
Segundo a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, responsável pelo caso, a fuga de Jeferson começou logo após o ataque. Ele deixou Campinas e seguiu em direção a Minas Gerais a bordo de um Celta preto, enquanto a namorada, Amanda Vitória Torres dos Reis, se hospedou em uma pousada no distrito de Barra do Guaicuí, em Várzea da Palma (MG). A polícia identificou a separação do casal como estratégia para despistar equipes de busca.
Investigadores mineiros montaram campana contínua na região da pousada, onde Amanda permaneceu acompanhada do filho de 6 anos. Ela tinha mandado de prisão expedido pela Justiça paulista e acabou detida no momento considerado mais seguro para preservar a criança. Como não havia responsável legal no local, o Conselho Tutelar de Pirapora assumiu a guarda temporária do menino.
Enquanto isso, Jeferson prosseguiu viagem sozinho rumo ao Nordeste, já monitorado pela troca de informações entre as equipes de inteligência. O suspeito foi finalmente localizado na BR-423, próximo a Delmiro Gouveia (AL), onde a Polícia Rodoviária Federal fez a abordagem. Ele não ofereceu resistência.
A Polícia Civil destacou que o sucesso da captura só foi possível pela integração entre os estados e pela rapidez das diligências iniciadas logo após o massacre. A investigação ainda apreendeu um iPhone 14 Pro, que deve passar por perícia para análise de conteúdos que possam auxiliar na reconstituição da rota de fuga e na identificação de possíveis apoiadores.
O ataque aconteceu na noite de sábado, 6 de dezembro. Salvador Ferreira dos Santos, de 76 anos, e Maria de Lourdes Sobrinho, de 56, foram mortos dentro de casa, após o imóvel ser invadido pelo atirador. O casal morreu ainda no local.
Com Jeferson preso e Amanda detida, as equipes seguem apurando detalhes da atuação do casal antes e depois do ataque. O menino de 10 anos baleado na cabeça permanece em estado grave, enquanto o jovem de 19 anos, ferido no abdômen, segue estável.