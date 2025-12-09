A Prefeitura de Campinas prorrogou o prazo de adesão ao Refis Campinas 2025 para 22 de dezembro, conforme decreto publicado no Diário Oficial desta terça-feira. A extensão permite que contribuintes de última hora tenham mais tempo para regularizar dívidas com o município com descontos que chegam a 70% em juros e multas para débitos tributários, como IPTU, ISS, ITBI e Taxa de Lixo. Para débitos não tributários — incluindo multas do Procon, Cofit e Vigilância Sanitária — o abatimento pode chegar a 15%.

A adesão pode ser feita de forma inteiramente online, pelo Ambiente Exclusivo no Portal do Cidadão. Para acessar a plataforma, o credenciamento pode ser realizado via conta gov.br, mediante envio digital de documento com selfie, ou com e-CPF. Empresas também podem aderir virtualmente, desde que utilizem certificado digital e-CNPJ.

O contribuinte que optar por pagamento à vista do IPTU e da Taxa de Lixo pode emitir a guia diretamente pelo site da Prefeitura, utilizando o código cartográfico.