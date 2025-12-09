A Prefeitura de Campinas prorrogou o prazo de adesão ao Refis Campinas 2025 para 22 de dezembro, conforme decreto publicado no Diário Oficial desta terça-feira. A extensão permite que contribuintes de última hora tenham mais tempo para regularizar dívidas com o município com descontos que chegam a 70% em juros e multas para débitos tributários, como IPTU, ISS, ITBI e Taxa de Lixo. Para débitos não tributários — incluindo multas do Procon, Cofit e Vigilância Sanitária — o abatimento pode chegar a 15%.
A adesão pode ser feita de forma inteiramente online, pelo Ambiente Exclusivo no Portal do Cidadão. Para acessar a plataforma, o credenciamento pode ser realizado via conta gov.br, mediante envio digital de documento com selfie, ou com e-CPF. Empresas também podem aderir virtualmente, desde que utilizem certificado digital e-CNPJ.
O contribuinte que optar por pagamento à vista do IPTU e da Taxa de Lixo pode emitir a guia diretamente pelo site da Prefeitura, utilizando o código cartográfico.
O atendimento presencial permanece restrito a casos específicos — como adesões feitas por tutor, curador, procurador, inventariante ou contribuintes com mais de 80 anos — e exige agendamento prévio pelo Portal de Serviços.
No hotsite oficial do programa (campinas.sp.gov.br/refis), estão disponíveis todas as regras, tutoriais e orientações. Segundo o diretor do Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação, Fabrício Melonari, a ferramenta digital amplia a facilidade para contribuintes regularizarem seus débitos: “É uma grande vantagem poder negociar sem sair de casa e ficar em dia com a Prefeitura.”
Descontos do Refis Campinas 2025 — Débitos Tributários
- À vista: 70% de desconto em juros e multas
- 2 a 6 parcelas: 60% de desconto
- 7 a 12 parcelas: 50% + 6% ao ano de juros compensatórios
- 13 a 60 parcelas: 40% + 6% ao ano
- 60 a 96 parcelas (somente para dívidas acima de R$ 1 milhão): 30% + 6% ao ano
Débitos Não Tributários
- À vista: 15% de desconto
- 2 a 6 parcelas: 13%
- 7 a 12 parcelas: 12% + 6% ao ano
- 13 a 60 parcelas: 10% + 6% ao ano
- 60 a 96 parcelas (acima de R$ 1 milhão): 8% + 6% ao ano
Com o novo prazo, a Prefeitura espera ampliar o número de contribuintes beneficiados e facilitar a regularização fiscal antes do encerramento do ano.