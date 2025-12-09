A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (9) a Operação Azimut, ação conduzida pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber) para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes financeiras em larga escala e lavagem de dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao todo, 12 mandados de busca e 12 de prisão temporária são cumpridos em Campinas, Hortolândia e na capital paulista. Até a última atualização, sete suspeitos haviam sido presos.

Segundo as investigações, o grupo utilizava acessos indevidos a sistemas financeiros para realizar transferências bancárias não autorizadas, gerando prejuízos milionários a empresas e instituições. Valores obtidos ilegalmente eram mascarados por meio de empresas e contas usadas para ocultar a movimentação do dinheiro, apurou a Polícia Civil.