A Polícia Civil de São Paulo prendeu oito suspeitos durante a Operação Azimut, deflagrada nesta terça-feira (9) pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber). A ação cumpriu 12 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Hortolândia, mobilizando mais de 40 policiais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A investigação mira uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras, incluindo transferências bancárias irregulares, empréstimos fraudulentos e lavagem de dinheiro. Parte dos investigados ainda não foi localizada e já é considerada foragida. Materiais apreendidos passam por análise.

Segundo o delegado Maicon Richard, o caso teve início após um furto mediante fraude contra uma empresa de meio de pagamento, que registrou prejuízo superior a R$ 19 milhões. O inquérito revelou um esquema estruturado para burlar o sistema financeiro e mascarar a origem dos valores obtidos.