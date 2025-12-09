09 de dezembro de 2025
OPERAÇÃO AZIMUT

Com R$ 6 bilhões em fraudes, polícia prende 8 suspeitos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Polícia Civil cumpre mandados em Campinas, Hortolândia e São Paulo contra grupo suspeito de cometer fraudes financeiras.
A Polícia Civil de São Paulo prendeu oito suspeitos durante a Operação Azimut, deflagrada nesta terça-feira (9) pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber). A ação cumpriu 12 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Hortolândia, mobilizando mais de 40 policiais.

A investigação mira uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras, incluindo transferências bancárias irregulares, empréstimos fraudulentos e lavagem de dinheiro. Parte dos investigados ainda não foi localizada e já é considerada foragida. Materiais apreendidos passam por análise.

Segundo o delegado Maicon Richard, o caso teve início após um furto mediante fraude contra uma empresa de meio de pagamento, que registrou prejuízo superior a R$ 19 milhões. O inquérito revelou um esquema estruturado para burlar o sistema financeiro e mascarar a origem dos valores obtidos.

A apuração indica que o grupo utilizava empresas de fachada, criadas com apoio de um escritório de contabilidade, para movimentar os recursos ilícitos. “Funcionavam 15 empresas no mesmo local, demonstrando uma aparente legalidade e a fragilidade das informações fornecidas na inscrição dessas firmas”, explicou o delegado. “Tem muita coisa a se investigar ainda, mas consideramos que a operação foi exitosa.”

Um relatório de inteligência do Coaf apontou que uma única empresa ligada ao esquema movimentou mais de R$ 6,8 bilhões em dois anos. A Polícia Civil afirma que o material recolhido deve fortalecer o conjunto de provas sobre o funcionamento da organização criminosa.

As investigações seguem em andamento para identificar e prender os demais envolvidos.

