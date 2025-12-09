Um homem foi preso em flagrante no último domingo (07) em Cosmópolis, acusado de manter o filho de 7 anos em cárcere privado e de ferir um agente da Guarda Municipal. O caso ocorreu em uma residência na Rua Antônio Demori.
A GM foi acionada após denúncias de que o suspeito, sob influência de álcool e possivelmente drogas, estava sozinho com a criança. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o homem visivelmente alterado, com fala arrastada, odor etílico e instabilidade emocional.
O Conselho Tutelar foi acionado e retirou a criança, que foi encaminhada para familiares.
Resistência e agressão no hospital
O homem relatou aos guardas que sua esposa estava na UTI da Unicamp, acompanhando a preparação para uma cirurgia de outra filha. Por estar desorientado, ele foi levado ao Pronto-Socorro para avaliação médica.
No hospital, porém, resistiu às orientações da equipe de saúde e agrediu um guarda municipal, provocando uma lesão na mão do agente. Após ser contido, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial.
A autoridade determinou prisão em flagrante por cárcere privado, lesão corporal contra agente público e resistência.