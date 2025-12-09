Um homem foi preso em flagrante no último domingo (07) em Cosmópolis, acusado de manter o filho de 7 anos em cárcere privado e de ferir um agente da Guarda Municipal. O caso ocorreu em uma residência na Rua Antônio Demori.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A GM foi acionada após denúncias de que o suspeito, sob influência de álcool e possivelmente drogas, estava sozinho com a criança. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o homem visivelmente alterado, com fala arrastada, odor etílico e instabilidade emocional.

O Conselho Tutelar foi acionado e retirou a criança, que foi encaminhada para familiares.

Resistência e agressão no hospital