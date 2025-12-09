A Polícia Civil de Americana cumpriu, na segunda-feira (8), um mandado de busca e apreensão na escola estadual onde atuava o vice-diretor preso na sexta-feira (5) sob suspeita de cometer abuso sexual contra um aluno de 13 anos. A ação foi coordenada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que assumiu o caso.
As investigações tiveram início após a divulgação de um vídeo de câmera de segurança que mostra o momento em que o vice-diretor, identificado como Paulo Cordaço, segura o adolescente e abaixa suas calças dentro de uma sala de aula. O registro é da última quinta-feira (4). O caso foi registrado como estupro de vulnerável.
De acordo com informações apuradas pela polícia, o episódio registrado em vídeo seria apenas o momento final de uma série de investidas. Há indícios de que o suspeito teria seguido o estudante em outros ambientes da unidade escolar, inclusive no banheiro, antes do ocorrido na sala.
Por meio de nota, o advogado de Cordaço criticou a condução do caso, classificando a prisão temporária do seu cliente como “completamente descabida e ilegal”. A defesa alegou que a polícia e o Judiciário “agiu de modo afoito” e que o suspeito sempre colaborou com as investigações. O advogado também afirmou não ter tido acesso aos autos do processo.
Medidas tomadas pela Secretaria da Educação
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou, também por nota, que o servidor foi afastado imediatamente do cargo. A Unidade Regional de Ensino de Americana abriu um processo administrativo que pode resultar na exoneração do vice-diretor.
A pasta destacou que o estudante está recebendo acompanhamento psicológico especializado por meio do programa “Psicólogos nas Escolas” e do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP).