A Polícia Civil de Americana cumpriu, na segunda-feira (8), um mandado de busca e apreensão na escola estadual onde atuava o vice-diretor preso na sexta-feira (5) sob suspeita de cometer abuso sexual contra um aluno de 13 anos. A ação foi coordenada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que assumiu o caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As investigações tiveram início após a divulgação de um vídeo de câmera de segurança que mostra o momento em que o vice-diretor, identificado como Paulo Cordaço, segura o adolescente e abaixa suas calças dentro de uma sala de aula. O registro é da última quinta-feira (4). O caso foi registrado como estupro de vulnerável.

De acordo com informações apuradas pela polícia, o episódio registrado em vídeo seria apenas o momento final de uma série de investidas. Há indícios de que o suspeito teria seguido o estudante em outros ambientes da unidade escolar, inclusive no banheiro, antes do ocorrido na sala.