Policiais do 1º Baep apreenderam, na tarde desta segunda-feira (8), um grande arsenal de armas e munições na região do Jardim Campos Elíseos, em Campinas. A ação resultou na retirada de nove armas de fogo, um colete balístico irregular e mais de 1,9 mil munições de circulação.
A operação começou durante patrulhamento tático, quando os policiais avistaram dois veículos TrailBlazer com vidros insufilmados trafegando juntos. Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado de imediato. No entanto, durante as indagações, o proprietário dos carros — que se identificou como CAC — afirmou já ter sido preso por posse ilegal de arma.
Diante das perguntas, o homem confessou manter armas irregulares em seu comércio e em sua residência. Na loja, os policiais localizaram uma pistola Taurus GX4 9mm, registrada.
A equipe seguiu para a casa do suspeito, onde, dentro de um cofre, foram encontradas armas legais: uma espingarda CBC calibre 12, um revólver Taurus .357 e duas pistolas (Taurus .380 e Sarsilmaz 9mm), além de munições.
A descoberta mais relevante estava em um guarda-roupas: um colete balístico sem numeração, dois revólveres Taurus com numeração suprimida, um revólver Rossi calibre .22 com numeração irregular e uma mochila repleta de munições.
Material apreendido
O arsenal total recolhido inclui:
- 9 armas de fogo: 4 pistolas, 4 revólveres e 1 espingarda
- 1 colete balístico irregular
- Mais de 1.900 munições, entre elas calibres 7.62, 5.56, .12, .357, .38, .380, 9mm e .22 — somente deste último, 1.000 unidades
O suspeito foi levado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.