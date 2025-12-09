Policiais do 1º Baep apreenderam, na tarde desta segunda-feira (8), um grande arsenal de armas e munições na região do Jardim Campos Elíseos, em Campinas. A ação resultou na retirada de nove armas de fogo, um colete balístico irregular e mais de 1,9 mil munições de circulação.

A operação começou durante patrulhamento tático, quando os policiais avistaram dois veículos TrailBlazer com vidros insufilmados trafegando juntos. Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado de imediato. No entanto, durante as indagações, o proprietário dos carros — que se identificou como CAC — afirmou já ter sido preso por posse ilegal de arma.

Diante das perguntas, o homem confessou manter armas irregulares em seu comércio e em sua residência. Na loja, os policiais localizaram uma pistola Taurus GX4 9mm, registrada.