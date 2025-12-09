09 de dezembro de 2025
SUMARÉ

Homem é preso após ameaçar e tentar agredir a própria mãe

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito, que estava sob efeito de álcool e drogas, foi contido por vizinhos e autuado em flagrante.
Um homem foi preso em flagrante no bairro Virgínio Basso, em Sumaré, acusado de violência doméstica e ameaça contra a própria mãe. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência na Rua Ulisses Gatti.

No local, os policiais encontraram o suspeito visivelmente alterado, e ele próprio admitiu estar sob efeito de álcool e entorpecentes. A vítima relatou que o filho chegou em casa intoxicado, fez sérias ameaças e tentou agredi-la com um cabo de vassoura. A agressão só não ocorreu porque vizinhos intervieram e contiveram o homem até a chegada da PM.

Diante do relato da vítima, do estado do acusado e das evidências no local, os policiais conduziram ambos ao plantão policial. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

