Um homem foi preso sob a acusação de importunação sexual durante uma festa familiar no Jardim Bom Retiro, em Sumaré. De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem estava em uma comemoração da família do namorado quando, segundo seu depoimento, foi tocada em suas partes íntimas pelo padrinho dele, que também participava do evento.

Após o ocorrido, a vítima deixou a festa e contou o que havia acontecido ao companheiro. Ele, então, confrontou o padastrinho sobre a situação. Quando os policiais chegaram ao endereço na Rua Maria Zezinha Diniz, o suspeito já havia deixado o local.

Os militares conseguiram localizá-lo em sua residência. Diante dos fatos relatados, o homem foi conduzido ao Distrito Policial da cidade, onde ficou preso à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré.