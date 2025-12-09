Um homem foi detido pela Polícia Militar no bairro Nova Itapira, em Itapira, após reagir violentamente a uma abordagem. A ação resultou na apreensão de um simulacro de arma de fogo e de porções de cocaína.
A ocorrência teve início após uma denúncia de discussão em que um dos envolvidos estaria armado. No endereço indicado, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança de residências próximas e confirmaram que o suspeito participou da discussão exibindo um objeto semelhante a uma arma.
A equipe localizou a residência do homem, onde a esposa autorizou a entrada dos policiais. Durante a abordagem, porém, o suspeito tornou-se agressivo, resistiu fisicamente à busca pessoal e precisou ser contido com força moderada, segundo a PM.
A esposa entregou aos agentes o simulacro utilizado na discussão. Na vistoria ao imóvel, os militares encontraram 13 microtubos com cocaína escondidos dentro de um maço de cigarros, além de outro recipiente vazio.
O homem foi detido em flagrante pelos crimes de desobediência, resistência, porte de simulacro e posse de drogas para consumo pessoal. Durante o transporte ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, ele sofreu uma crise epiléptica. Após receber os primeiros socorros, recusou atendimento médico, alegando já estar medicado.