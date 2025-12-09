09 de dezembro de 2025
OCORRÊNCIA POLICIAL

Briga com arma de mentira leva à prisão por drogas e resistência

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Durante o transporte ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, ele teve uma crise epiléptica.
Um homem foi detido pela Polícia Militar no bairro Nova Itapira, em Itapira, após reagir violentamente a uma abordagem. A ação resultou na apreensão de um simulacro de arma de fogo e de porções de cocaína.

A ocorrência teve início após uma denúncia de discussão em que um dos envolvidos estaria armado. No endereço indicado, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança de residências próximas e confirmaram que o suspeito participou da discussão exibindo um objeto semelhante a uma arma.

A equipe localizou a residência do homem, onde a esposa autorizou a entrada dos policiais. Durante a abordagem, porém, o suspeito tornou-se agressivo, resistiu fisicamente à busca pessoal e precisou ser contido com força moderada, segundo a PM.

A esposa entregou aos agentes o simulacro utilizado na discussão. Na vistoria ao imóvel, os militares encontraram 13 microtubos com cocaína escondidos dentro de um maço de cigarros, além de outro recipiente vazio.

O homem foi detido em flagrante pelos crimes de desobediência, resistência, porte de simulacro e posse de drogas para consumo pessoal. Durante o transporte ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, ele sofreu uma crise epiléptica. Após receber os primeiros socorros, recusou atendimento médico, alegando já estar medicado.

