Um homem foi detido pela Polícia Militar no bairro Nova Itapira, em Itapira, após reagir violentamente a uma abordagem. A ação resultou na apreensão de um simulacro de arma de fogo e de porções de cocaína.

A ocorrência teve início após uma denúncia de discussão em que um dos envolvidos estaria armado. No endereço indicado, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança de residências próximas e confirmaram que o suspeito participou da discussão exibindo um objeto semelhante a uma arma.

A equipe localizou a residência do homem, onde a esposa autorizou a entrada dos policiais. Durante a abordagem, porém, o suspeito tornou-se agressivo, resistiu fisicamente à busca pessoal e precisou ser contido com força moderada, segundo a PM.