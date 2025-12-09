A PM registrou um caso de furto após flagrar dois homens pescando sem autorização em um tanque de criação de peixes dentro de uma chácara particular no bairro Santa Cruz, em Mogi Mirim. O alerta foi feito pelo proprietário, que procurou os policiais em um posto de combustível para relatar a presença de intrusos em sua área privada.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram os dois indivíduos pescando no tanque. Nada de ilícito foi localizado com eles, porém, dentro de um jacá utilizado pela dupla, os agentes encontraram seis tilápias retiradas sem permissão.

Os suspeitos foram conduzidos de maneira pacífica à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, sem necessidade de algemas. Após ouvir as partes, a delegada de plantão classificou o caso como furto e registrou o Boletim de Ocorrência.