Um homem foi preso em flagrante no bairro Jardim Guaçu Mirim, em Mogi Guaçu, acusado de ameaçar a própria mãe e de descumprir uma medida protetiva que já estava em vigor. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o filho invadiu a residência por volta das 11h exigindo dinheiro para comprar drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Após a negativa, ele recolheu alguns objetos da casa e deixou o local, mas retornou minutos depois, renovando as ameaças e afirmando que agrediria a mãe caso não recebesse o valor solicitado.

A Polícia Militar foi acionada e chegou antes que o suspeito fugisse. Durante a abordagem, os agentes confirmaram a existência de uma ordem judicial que proibia o homem de se aproximar da mãe. Diante da violação e das ameaças, a prisão foi feita imediatamente.