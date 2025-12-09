09 de dezembro de 2025
TEMPO INSTÁVEL

Chuva forte e instabilidade marcam terça e quarta na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Região pode ter chuvas fortes
A previsão do tempo para os próximos dois dias indica a continuidade do tempo instável na RMC, com chuva prevista para esta terça-feira (9) e quarta-feira (10). Segundo os meteorologistas, os próximos dias serão marcados por condições adversas que exigem atenção da população.

O dia de hoje será o mais crítico da semana. A previsão aponta para chuva ao longo de todo o dia, podendo ser acompanhada de tempestades localizadas, rajadas de vento fortes e descargas elétricas.

As temperaturas devem permanecer amenas, não ultrapassando os 22°C. A instabilidade segue na quarta-feira, mantendo o risco de chuva, enquanto os modelos ainda analisam a possibilidade de novos temporais.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

