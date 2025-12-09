A previsão do tempo para os próximos dois dias indica a continuidade do tempo instável na RMC, com chuva prevista para esta terça-feira (9) e quarta-feira (10). Segundo os meteorologistas, os próximos dias serão marcados por condições adversas que exigem atenção da população.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O dia de hoje será o mais crítico da semana. A previsão aponta para chuva ao longo de todo o dia, podendo ser acompanhada de tempestades localizadas, rajadas de vento fortes e descargas elétricas.

As temperaturas devem permanecer amenas, não ultrapassando os 22°C. A instabilidade segue na quarta-feira, mantendo o risco de chuva, enquanto os modelos ainda analisam a possibilidade de novos temporais.