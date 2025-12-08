A partir de 15 de dezembro, dois novos pontos de fiscalização remota passam a operar na avenida José Amgarten, principal acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos. As câmeras foram instaladas nos dois sentidos da via — tanto na entrada quanto na saída do aeroporto — e vão registrar, sobretudo, situações de estacionamento irregular, prática recorrente que preocupa os órgãos de trânsito.
Segundo a Emdec, o reforço na fiscalização busca reduzir riscos e prevenir sinistros. O presidente da empresa, Vinicius Riverete, afirma que a estratégia amplia o alcance das ações de mobilidade. “A ideia é coibir comportamentos que geram risco de sinistro e reforçar a fiscalização já realizada pelos agentes”, explica.
Placas de sinalização foram instaladas antecipadamente para alertar os motoristas sobre a presença dos equipamentos. A via possui regulamentação de “Estacionamento Proibido” (R6-A), e veículos parados de forma irregular serão autuados com base nas imagens captadas.
Os novos equipamentos contam com visão panorâmica de 360º e são monitorados em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Emdec. Além de identificar infrações, o sistema permite acompanhar situações emergenciais, como sinistros em andamento, veículos quebrados e manifestações.
Histórico de acidentes e fiscalização complementar
A José Amgarten registrou quatro sinistros entre 2024 e 2025, segundo dados do CCO — dois sem vítima e dois com feridos. O corredor também dispõe de radares para controle da velocidade, fixada em 70 km/h nos dois sentidos.
A via recebe ainda a circulação de cinco linhas municipais de ônibus: 187, 188, 193, 196 e 198, que ligam o aeroporto a diferentes regiões da cidade.
Outros pontos de videomonitoramento em Campinas
Com os novos equipamentos, Campinas passa a contar com 15 pontos de fiscalização remota. Entre janeiro e novembro deste ano, os 13 já existentes registraram 17,9 mil infrações, como uso indevido de faixa exclusiva, parada sobre faixa de pedestres, conversões proibidas e transposição irregular de faixas.
A Emdec reforça que as ações têm caráter educativo e buscam promover circulação mais segura e responsável nas vias do município.