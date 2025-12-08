A partir de 15 de dezembro, dois novos pontos de fiscalização remota passam a operar na avenida José Amgarten, principal acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos. As câmeras foram instaladas nos dois sentidos da via — tanto na entrada quanto na saída do aeroporto — e vão registrar, sobretudo, situações de estacionamento irregular, prática recorrente que preocupa os órgãos de trânsito.

Segundo a Emdec, o reforço na fiscalização busca reduzir riscos e prevenir sinistros. O presidente da empresa, Vinicius Riverete, afirma que a estratégia amplia o alcance das ações de mobilidade. “A ideia é coibir comportamentos que geram risco de sinistro e reforçar a fiscalização já realizada pelos agentes”, explica.

Placas de sinalização foram instaladas antecipadamente para alertar os motoristas sobre a presença dos equipamentos. A via possui regulamentação de “Estacionamento Proibido” (R6-A), e veículos parados de forma irregular serão autuados com base nas imagens captadas.