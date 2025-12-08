A formação de um ciclone no Sul do país deve alterar o tempo em todo o Estado de São Paulo ao longo da semana, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e condições favoráveis à ocorrência de tempestades entre terça (9) e quinta-feira (11).

Na terça-feira, o avanço do sistema provoca chuvas fortes e acumulados elevados em grande parte do território paulista, com atenção especial às regiões que fazem divisa com o Paraná, à faixa leste e ao centro do Estado. As condições atmosféricas favorecerão episódios de chuva volumosa em curtos períodos.

Na quarta-feira, o destaque será a intensidade do vento. As previsões indicam rajadas que podem superar 90 km/h, principalmente no litoral e em áreas da porção leste do Estado. As autoridades recomendam atenção a quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.