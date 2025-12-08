A Prefeitura de Paulínia deu início à Operação Natal Mais Seguro, um plano integrado de reforço na segurança pública que atuará em toda a cidade até o final das celebrações de fim de ano. A ação reúne Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e Polícia Civil em uma estratégia conjunta para aumentar a presença de agentes nas ruas e garantir mais proteção à população.

O município realizou um remanejamento estratégico do efetivo e ampliou o número de viaturas em circulação, permitindo resposta mais rápida a ocorrências e uma cobertura maior das principais vias.

A região central, que concentra o comércio e registra movimento intenso — especialmente com horário estendido das lojas —, terá patrulhamento reforçado. A atuação será intensificada nas ruas de maior fluxo e nos acessos ao Centro, oferecendo mais segurança a lojistas, funcionários e consumidores, além de contribuir para a organização do trânsito.