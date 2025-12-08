A segunda-feira de feriado em Campinas será marcada pela combinação de sol, calor e aumento da umidade, segundo a previsão da Climatempo. Depois de vários dias de tempo seco, a cidade deve voltar a registrar pancadas de chuva a partir da tarde, encerrando o período de estiagem recente.

A manhã começa com 20°C e céu parcialmente aberto, com aumento gradual de nuvens ao longo das horas. A temperatura sobe rapidamente e chega aos 32°C, mantendo a sensação de calor típica desta época do ano. A umidade relativa do ar deve cair até 44%.

A partir do meio da tarde, áreas de instabilidade ganham força e provocam chuvas isoladas, que podem se estender para o período da noite. A probabilidade de precipitação é alta, mas o volume estimado é baixo, cerca de 1,1 mm.