Um motociclista de 30 anos ficou inconsciente após se envolver em um acidente na noite deste domingo (7), na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas. O caso ocorreu por volta do km 76,5, sentido Sul, na altura do Jardim do Lago.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de uma motocicleta Honda PCX tombou sobre a primeira faixa de rolamento, por motivos que ainda serão investigados.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima desacordada. O motociclista recebeu os primeiros atendimentos na rodovia e foi posteriormente removido por uma equipe de resgate ao Hospital de Clínicas da Unicamp.