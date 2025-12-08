08 de dezembro de 2025
ACIDENTE EM RODOVIA

Motociclista de 30 anos fica inconsciente após tombar em rodovia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi removido por uma equipe de resgate e transportado ao HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp.

Um motociclista de 30 anos ficou inconsciente após se envolver em um acidente na noite deste domingo (7), na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas. O caso ocorreu por volta do km 76,5, sentido Sul, na altura do Jardim do Lago.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de uma motocicleta Honda PCX tombou sobre a primeira faixa de rolamento, por motivos que ainda serão investigados.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima desacordada. O motociclista recebeu os primeiros atendimentos na rodovia e foi posteriormente removido por uma equipe de resgate ao Hospital de Clínicas da Unicamp.

As autoridades não divulgaram o estado de saúde do condutor. O caso foi registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional.

