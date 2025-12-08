Um radar de controle de velocidade foi totalmente destruído por vândalos na Rodovia dos Agricultores, em Mogi Mirim. O equipamento, instalado nas proximidades do km 3, foi incendiado e teve todos os componentes internos carbonizados, resultando em perda total.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Este é o segundo ataque ao mesmo radar em 2023. No primeiro caso, o equipamento havia sido atingido por disparos de arma de fogo, causando danos parciais. Desta vez, os criminosos penduraram um pneu com um gancho no aparelho e atearam fogo, deixando que as chamas consumissem toda a estrutura.

A empresa Splice, responsável pela operação do sistema, informou que já iniciou os trâmites para restabelecer a fiscalização no trecho, mas ainda não há previsão para a reinstalação de um novo radar. Um boletim de ocorrência foi registrado para documentar o dano patrimonial.