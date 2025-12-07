A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Mogi Guaçu prendeu em flagrante um homem acusado de manter uma plantação de maconha dentro de um condomínio residencial na região do Pantanal, zona norte da cidade, no começo da noite de sexta-feira (5).

Os policiais encontraram e apreenderam 73 pés de maconha em estágio avançado no imóvel. A ação foi o desfecho de uma investigação de meses, que incluiu monitoramento constante do local e a análise de imagens aéreas. As fotografias confirmaram a existência da plantação irregular no endereço investigado.

Com as provas visuais em mãos e após a conclusão da fase de apuração, os agentes ingressaram no imóvel e efetuaram a prisão em flagrante do proprietário. O suspeito foi autuado e permanece à disposição da Justiça.