Mulher de 32 anos é presa em flagrante por tráfico em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Divulgação
GCM de Mogi Guaçu atendeu a ocorrência
Uma mulher de 32 anos foi detida em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu, sob a acusação de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina no bairro Vila São Carlos.

De acordo com o relato dos agentes, a abordagem inicial foi feita a um grupo de cinco pessoas – três mulheres e dois homens – na Rua Conchal. Ao notarem a viatura, os dois homens fugiram do local, enquanto as três mulheres permaneceram e foram revistadas com o apoio de uma guarda civil feminina.

Durante a revista, duas delas não apresentavam nada ilegal e foram liberadas. A terceira, no entanto, portava R$ 230 em espécie e a chave de um Ford Fiesta branco estacionado nas proximidades.

Ao vistoriar o carro, os guardas municipais localizaram uma bolsa no assoalho traseiro. No interior, havia três pacotes contendo um total de 42 pinos de cocaína e mais R$ 209 em dinheiro.

Acompanhando a vistoria, a mulher admitiu ser a proprietária da substância encontrada e, posteriormente, optou pelo direito ao silêncio.

Prisão

A suspeita passou por exame de corpo de delito na UPA do Jardim Novo II e, em seguida, foi conduzida à Central de Polícia Judiciária foiJ). Ela foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

