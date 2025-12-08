Uma mulher de 32 anos foi detida em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu, sob a acusação de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina no bairro Vila São Carlos.
De acordo com o relato dos agentes, a abordagem inicial foi feita a um grupo de cinco pessoas – três mulheres e dois homens – na Rua Conchal. Ao notarem a viatura, os dois homens fugiram do local, enquanto as três mulheres permaneceram e foram revistadas com o apoio de uma guarda civil feminina.
Durante a revista, duas delas não apresentavam nada ilegal e foram liberadas. A terceira, no entanto, portava R$ 230 em espécie e a chave de um Ford Fiesta branco estacionado nas proximidades.
Ao vistoriar o carro, os guardas municipais localizaram uma bolsa no assoalho traseiro. No interior, havia três pacotes contendo um total de 42 pinos de cocaína e mais R$ 209 em dinheiro.
Acompanhando a vistoria, a mulher admitiu ser a proprietária da substância encontrada e, posteriormente, optou pelo direito ao silêncio.
Prisão
A suspeita passou por exame de corpo de delito na UPA do Jardim Novo II e, em seguida, foi conduzida à Central de Polícia Judiciária foiJ). Ela foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.