A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu recuperou uma motocicleta que havia sido roubada. A ação foi realizada pela equipe de Patrulhamento Tático Ambiental (PATAM), que localizou o veículo abandonado em uma fazenda na região do Engenho Velho, zona rural do município.

A operação teve início a partir de uma informação repassada por um morador à Central de Comunicação da GCM. Com base no dado, os guardas civis municipais André e Valdeci, com apoio dos GCMs Tiago e Couto, seguiram para a localidade indicada e encontraram a moto, uma Yamaha YBR 125, sem as placas.

Apesar da ausência da identificação exterior, o número do chassi estava intacto, o que permitiu que os agentes rastreassem o proprietário legal do veículo. Constatou-se que a motocicleta havia sido tomada de força durante um assalto sofrido pela namorada do dono.