Uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prendeu um homem por transporte de veículo adulterado no Jardim São Jorge, em Hortolândia. Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o indivíduo empurrando uma motocicleta nas proximidades das ruas Minas Gerais e Rondônia.

A situação chamou a atenção por conta da placa do veículo, que aparentava ser de fabricação caseira. Após a abordagem, os agentes constataram que a moto apresentava o número do chassi suprimido, impossibilitando o rastreamento da origem e a verificação de eventual registro de furto ou roubo.

O condutor, que não portava itens ilícitos, afirmou ter comprado o veículo de um conhecido por R$ 1 mil. Diante da adulteração da placa e da ausência de identificação oficial, o homem foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia. Após os procedimentos legais, permaneceu preso e à disposição da Justiça.