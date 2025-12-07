07 de dezembro de 2025
EM FLAGRANTE

Suspeito é preso em Hortolândia com carro roubado em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Carro foi recuperado pela Polícia Militar
Carro foi recuperado pela Polícia Militar

A PM (Polícia Militar) de Hortolândia prendeu em flagrante um homem que conduzia um veículo Hyundai HB20 roubado horas antes na cidade de Campinas. A ação foi iniciada após um alerta da Central de Monitoramento do município.

A equipe, em patrulhamento pela Avenida Santana, no Jardim Amanda, localizou o automóvel e fez a abordagem. Durante a revista pessoal, nada ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, a consulta ao sistema de emplacamento confirmou que o veículo tinha registro de roubo, ocorrido na mesma manhã em Campinas.

Após a confirmação, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial. A vítima compareceu ao local e o reconheceu como autor do crime. Realizados os procedimentos de polícia judiciária, a prisão em flagrante foi ratificada. O detido permanece à disposição da Justiça..

