Policiais militares apreenderam, na sexta-feira (5), uma quantidade significativa de drogas e dinheiro em uma casa no bairro Jardim Andrade, em Pedreira. A ação começou durante um patrulhamento de rotina, quando os agentes avistaram um jovem saindo de uma residência carregando uma sacola esverdeada.
Reconhecido por seu histórico de envolvimento com drogas, o suspeito fugiu em ritmo acelerado ao visualizar a viatura, desaparecendo do local. Diante da situação, a equipe retornou à casa de onde o jovem havia saído e fez contato com o proprietário.
O morador relatou à polícia que sua irmã, que reside na casa dos fundos do mesmo terreno, é usuária de drogas, e que o jovem que fugiu é seu sobrinho, filho dela.
O proprietário também afirmou que há um constante movimento de pessoas com envolvimento com drogas no local e, por isso, autorizou a entrada dos policiais.
Durante a vistoria, os militares encontraram no imóvel uma sacola esverdeada idêntica à que era portada pelo suspeito. Dentro dela, foram localizados 154 microtubos de cocaína, 13 porções de maconha e R$ 320,00 em notas fracionadas.
O local foi descrito como estando com muita sujeira acumulada. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia, e o proprietário da casa, que colaborou com a investigação, foi ouvido como testemunha.