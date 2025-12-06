Policiais militares apreenderam, na sexta-feira (5), uma quantidade significativa de drogas e dinheiro em uma casa no bairro Jardim Andrade, em Pedreira. A ação começou durante um patrulhamento de rotina, quando os agentes avistaram um jovem saindo de uma residência carregando uma sacola esverdeada.

Reconhecido por seu histórico de envolvimento com drogas, o suspeito fugiu em ritmo acelerado ao visualizar a viatura, desaparecendo do local. Diante da situação, a equipe retornou à casa de onde o jovem havia saído e fez contato com o proprietário.

O morador relatou à polícia que sua irmã, que reside na casa dos fundos do mesmo terreno, é usuária de drogas, e que o jovem que fugiu é seu sobrinho, filho dela.