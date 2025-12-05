A Emdec vai interditar vias do Cambuí a partir das 7h deste sábado, 6 de dezembro, até 17h de domingo (7), para permitir a desmontagem de uma grua com apoio de um guindaste que ficará patolado e fixo na via durante todo o procedimento. O tráfego de veículos será totalmente interrompido no período.
O bloqueio principal ocorre na Rua Américo Brasiliense, no trecho entre a Comendador Tórlogo Dauntre e a Antônio Lapa, e permanecerá fechado de forma contínua nos dois dias.
Outro ponto de interdição será na Rua Comendador Tórlogo Dauntre, entre a Américo Brasiliense e a Dona Josefina Sarmento. Esse trecho terá liberação noturna, reabrindo ao trânsito entre sábado à noite e a madrugada de domingo.
Para reduzir o impacto na circulação, a Emdec implantará pré-bloqueios para desviar o tráfego antes da chegada à área afetada. Os cruzamentos monitorados serão:
- Américo Brasiliense × José de Souza Campos (Norte-Sul)
- Comendador Tórlogo Dauntre × Ataliba Camargo Andrade
- Comendador Tórlogo Dauntre × Coronel Silva Telles
- Comendador Tórlogo Dauntre × Barreto Leme
Como alternativa ao bloqueio principal, os motoristas devem utilizar as vias Norte-Sul, Sampainho e Antônio Lapa. Equipes da Mobilidade Urbana da Emdec acompanharão todo o fluxo e poderão fazer ajustes operacionais conforme a demanda ao longo do fim de semana.