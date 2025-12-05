A Emdec vai interditar vias do Cambuí a partir das 7h deste sábado, 6 de dezembro, até 17h de domingo (7), para permitir a desmontagem de uma grua com apoio de um guindaste que ficará patolado e fixo na via durante todo o procedimento. O tráfego de veículos será totalmente interrompido no período.

O bloqueio principal ocorre na Rua Américo Brasiliense, no trecho entre a Comendador Tórlogo Dauntre e a Antônio Lapa, e permanecerá fechado de forma contínua nos dois dias.

Outro ponto de interdição será na Rua Comendador Tórlogo Dauntre, entre a Américo Brasiliense e a Dona Josefina Sarmento. Esse trecho terá liberação noturna, reabrindo ao trânsito entre sábado à noite e a madrugada de domingo.