As operações integradas realizadas pela Emdec, em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, resultaram na identificação de 511 condutas de risco somente em novembro. As ações, que fazem parte da estratégia permanente de segurança viária e pública, somam 280 blitze ao longo de 2025, com mais de 10,3 mil infrações autuadas no ano.
Em novembro, 118 veículos foram removidos por irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Desde janeiro, o número total de remoções ao Pátio Municipal chegou a 1.996, concentradas em vias de maior fluxo e recorrência de acidentes.
“Nosso compromisso é reduzir as consequências das irregularidades, que podem colocar em risco a vida do próprio infrator e dos demais usuários das vias”, afirmou o presidente da Emdec, Vinicius Riverete. Ele destacou que a proposta é reforçar a conscientização sobre comportamentos seguros: “Respeitar as leis de trânsito e praticar empatia no trânsito salva vidas”.
Motocicletas lideraram o ranking das autuações no mês, com 283 registros (55,4%), seguidas por automóveis, com 219 (42,8%). Caminhões e outros veículos completam a lista. Ao todo, 842 veículos foram abordados nas 17 operações de novembro.
Entre as infrações mais recorrentes, o licenciamento vencido segue como principal problema, representando quase 23% das autuações. A Emdec reforça que muitos casos se devem ao esquecimento do proprietário quanto ao prazo de regularização.
Outras condutas frequentes incluem alterações irregulares no sistema de iluminação, pneus em mau estado, escapamentos adulterados, falta de cinto de segurança e condução sem habilitação. Somadas, as dez irregularidades mais registradas representam 74,7% das autuações do mês.
A Emdec alerta que modificações nos veículos exigem autorização prévia do Detran-SP, especialmente no sistema de iluminação, que impacta diretamente a segurança de quem trafega no sentido oposto. Já os escapamentos irregulares continuam entre os maiores alvos das blitze: 19 motocicletas foram removidas por excesso de ruído.
Chamam atenção ainda as 69 infrações relacionadas ao não uso do cinto de segurança e à condução sem CNH, comportamentos que continuam entre os fatores mais presentes em acidentes graves. Em 2024, Campinas registrou 68 sinistros fatais e 72 mortes em vias urbanas. Em 61 casos já analisados, 21,3% envolveram condutores sem habilitação, e 6,6% tiveram como agravante a ausência do cinto de segurança.