As operações integradas realizadas pela Emdec, em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, resultaram na identificação de 511 condutas de risco somente em novembro. As ações, que fazem parte da estratégia permanente de segurança viária e pública, somam 280 blitze ao longo de 2025, com mais de 10,3 mil infrações autuadas no ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Em novembro, 118 veículos foram removidos por irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Desde janeiro, o número total de remoções ao Pátio Municipal chegou a 1.996, concentradas em vias de maior fluxo e recorrência de acidentes.

“Nosso compromisso é reduzir as consequências das irregularidades, que podem colocar em risco a vida do próprio infrator e dos demais usuários das vias”, afirmou o presidente da Emdec, Vinicius Riverete. Ele destacou que a proposta é reforçar a conscientização sobre comportamentos seguros: “Respeitar as leis de trânsito e praticar empatia no trânsito salva vidas”.