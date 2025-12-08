08 de dezembro de 2025
LAZER E CULTURA

Feriado terá Bosque dos Jequitibás com funcionamento especial

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Bosque abrirá excepcionalmente nesta segunda, 8 de dezembro, para visitação no feriado da padroeira.

O Bosque dos Jequitibás funcionará excepcionalmente nesta segunda-feira, 8 de dezembro, das 6h às 18h, devido ao feriado de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira de Campinas. A mudança permite que moradores e visitantes aproveitem um dos espaços mais tradicionais da cidade. O Bosque recebe, em média, 100 mil visitantes por mês, e a entrada é gratuita.

Como contrapartida ao funcionamento no feriado, o parque ficará fechado na terça-feira (9), retomando depois sua rotina habitual.

O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, afirma que o Bosque cumpre papel essencial no lazer da população. “O Bosque dos Jequitibás cumpre uma importante função no lazer. É um lugar onde visitantes, de todas as idades, podem usufruir de várias formas. Podem caminhar sob a sombra de árvores e plantas, observar animais que circulam pelo parque e nos recintos, brincar no parque infantil e fazer exercícios na academia ao ar livre”, disse.

O espaço reúne atrações como o Museu de História Natural, a Casa dos Animais Interessantes, o Aquário Municipal, o Teatro Infantil Carlito Maia, além de parquinho, lojas e lanchonetes.

Criado em 1884, o Bosque é uma das áreas verdes mais antigas de Campinas. São 110 mil metros quadrados com vegetação da Mata Atlântica e cerca de 200 animais, entre mamíferos, aves e répteis. O parque também mantém trabalho permanente de acolhimento e recuperação de animais resgatados, em parceria com a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros.

O Bosque dos Jequitibás fica na Rua Coronel Quirino, nº 2, e normalmente funciona de terça a domingo, das 6h às 18h.

