O Bosque dos Jequitibás funcionará excepcionalmente nesta segunda-feira, 8 de dezembro, das 6h às 18h, devido ao feriado de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira de Campinas. A mudança permite que moradores e visitantes aproveitem um dos espaços mais tradicionais da cidade. O Bosque recebe, em média, 100 mil visitantes por mês, e a entrada é gratuita.

Como contrapartida ao funcionamento no feriado, o parque ficará fechado na terça-feira (9), retomando depois sua rotina habitual.

O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, afirma que o Bosque cumpre papel essencial no lazer da população. “O Bosque dos Jequitibás cumpre uma importante função no lazer. É um lugar onde visitantes, de todas as idades, podem usufruir de várias formas. Podem caminhar sob a sombra de árvores e plantas, observar animais que circulam pelo parque e nos recintos, brincar no parque infantil e fazer exercícios na academia ao ar livre”, disse.