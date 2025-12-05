A Secretaria de Saúde de Campinas publicou, nesta quinta-feira (4), o 48º Alerta Arboviroses, documento que aponta 30 bairros com alto risco de transmissão de dengue e reforça a necessidade de mobilização da população contra o mosquito Aedes aegypti. As medidas passam a ser intensificadas nas regiões com maior potencial de circulação viral.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O levantamento identifica áreas críticas em todas as regiões da cidade. Na Leste, aparecem Vila Rossi, Jardim Guanabara, Vila Iza, Taquaral, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e Jardim Brasil. No Noroeste, foram listados Parque Itajaí, Jardim Liliza, Vila Castelo Branco e Vila Padre Manoel de Nóbrega. A região Norte inclui Jardim São Marcos, Jardim Campineiro, Vila Esperança, Jardim Santa Mônica e Parque Maria Helena. No Sudoeste, estão Parque Residencial Vila União, Jardim Santa Lúcia, Vila Palácios, Jardim Bourdon e Jardim Novo Campos Elíseos. Já no Sul, o alerta envolve Jardim Campo Belo 1, Cidade Singer 2, Jardim do Lago e Vila Pompéia. Por fim, o Southeast reúne Jardim Santa Odila, Vila Georgina, Vila Paraíso, Ponte Preta e Vila Marieta.

Segundo a Saúde, o objetivo do alerta é orientar moradores, eliminar criadouros e reforçar a comunicação direta com as regiões mais vulneráveis. As ações incluem visitas de agentes, mutirões e monitoramento ampliado, mas as recomendações valem para toda a cidade — inclusive para bairros que deixaram de aparecer na lista nesta edição.