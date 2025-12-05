Um homem de 52 anos morreu em um acidente de trânsito na Rodovia Lix da Cunha (SP-073), em Campinas, no início da noite de quinta-feira (4). A batida frontal envolveu uma caminhonete Ford Courier e um ônibus sem passageiros, na altura do km 4,6, sentido Sete Quedas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com o relato dos policiais militares, por volta das 19h30 as equipes foram acionadas para atender acidente com vítima fatal na SP-073. No local, os veículos já estavam imobilizados: o ônibus no sentido leste e a Courier com a frente voltada para o lado oposto, o que indicava a colisão frontal.
Equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento. A vítima foi retirada do veículo já em óbito, com a morte constatada pelo médico da Unidade de Suporte Avançado. A via foi preservada para os trabalhos periciais, com apoio da equipe do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil.
Segundo os policiais, as primeiras informações colhidas no local apontam que o ônibus seguia sentido leste quando, em um trecho de curva em aclive, a caminhonete que vinha no sentido contrário teria invadido a pista oposta, provocando o impacto. As causas exatas da perda de controle ainda serão apuradas pelos laudos periciais.
O motorista do ônibus, de 46 anos, declarou em depoimento que retornava com o coletivo vazio para a garagem, em horário de trabalho, quando a Courier apareceu em alta velocidade na pista contrária e entrou de repente em sua faixa, sem que ele tivesse tempo para qualquer outra reação. Ele afirmou não ter se ferido.
Após o atendimento inicial, o condutor foi submetido a teste do etilômetro, que resultou zero para alcoolemia, conforme o registro policial.