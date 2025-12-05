Um homem de 52 anos morreu em um acidente de trânsito na Rodovia Lix da Cunha (SP-073), em Campinas, no início da noite de quinta-feira (4). A batida frontal envolveu uma caminhonete Ford Courier e um ônibus sem passageiros, na altura do km 4,6, sentido Sete Quedas.

De acordo com o relato dos policiais militares, por volta das 19h30 as equipes foram acionadas para atender acidente com vítima fatal na SP-073. No local, os veículos já estavam imobilizados: o ônibus no sentido leste e a Courier com a frente voltada para o lado oposto, o que indicava a colisão frontal.

Equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento. A vítima foi retirada do veículo já em óbito, com a morte constatada pelo médico da Unidade de Suporte Avançado. A via foi preservada para os trabalhos periciais, com apoio da equipe do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil.