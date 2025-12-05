Uma criança de um ano e quatro meses foi internada em estado grave na noite desta quarta-feira (3), após dar entrada na UPA Campo Grande, em Campinas, com lesão severa no rosto e em parada cardiorrespiratória. A mãe e o padrasto foram presos em flagrante, e o caso é apurado pela Polícia Civil pelos crimes de abandono de incapaz e omissão de socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o médico que recebeu o bebê relatou que ele chegou em estado crítico, sendo transferido com urgência para o Hospital Mário Gattinho. Segundo a Prefeitura, a criança segue internada, mas não houve atualização sobre seu quadro clínico.

Conforme o registro policial, o padrasto levou o bebê à UPA por volta das 19h30. A mãe chegou logo depois. O homem afirmou que ficou responsável pela criança após a mulher sair para trabalhar pela manhã.