Uma criança de um ano e quatro meses foi internada em estado grave na noite desta quarta-feira (3), após dar entrada na UPA Campo Grande, em Campinas, com lesão severa no rosto e em parada cardiorrespiratória. A mãe e o padrasto foram presos em flagrante, e o caso é apurado pela Polícia Civil pelos crimes de abandono de incapaz e omissão de socorro.
De acordo com o boletim de ocorrência, o médico que recebeu o bebê relatou que ele chegou em estado crítico, sendo transferido com urgência para o Hospital Mário Gattinho. Segundo a Prefeitura, a criança segue internada, mas não houve atualização sobre seu quadro clínico.
Conforme o registro policial, o padrasto levou o bebê à UPA por volta das 19h30. A mãe chegou logo depois. O homem afirmou que ficou responsável pela criança após a mulher sair para trabalhar pela manhã.
Em depoimento, disse que acompanhou a companheira até a esquina e, ao retornar, encontrou o bebê já ferido. Ele também declarou que só avisou a mãe horas depois, no período da tarde, antes de levá-lo ao atendimento médico — fato que chamou a atenção dos investigadores.
A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante dos dois. O padrasto foi encaminhado para a unidade anexa ao 2º Distrito Policial, e a mãe, para a cadeia feminina de Paulínia.
O celular do padrasto foi apreendido para perícia, a fim de esclarecer a linha do tempo e a troca de mensagens entre os envolvidos.
A polícia já solicitou à Justiça a conversão da prisão em preventiva, citando a gravidade dos indícios e a necessidade de preservar a investigação.