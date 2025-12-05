05 de dezembro de 2025
TRÁFICO

PM sente cheiro de maconha, apreende droga e prende 3 suspeitos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Flagrante aconteceu em condomínio do Jardim Morumbi. Além das substâncias, foram encontrados materiais para embalagem e fracionamento.
Policiais militares apreenderam uma quantidade significativa de drogas e prenderam três suspeitos por tráfico no Jardim Morumbi, em Sumaré. A ação teve início durante um patrulhamento de rotina pela Avenida Emílio Bosco.

Os agentes avistaram três indivíduos em atitude suspeita próximos ao portão de um condomínio residencial. Ao perceberem a presença da polícia, os homens tentaram fugir. Os policiais acompanharam um dos suspeitos, que carregava uma mochila, até o interior de um dos blocos do condomínio.

No local, a equipe flagrou dois homens saindo de um apartamento de onde exalava forte odor de maconha. Durante a abordagem, os agentes encontraram um kit de cocaína com um dos indivíduos. Após obterem acesso ao imóvel, uma nova busca resultou em uma grande apreensão. O levantamento realizado no local totalizou:

  • 486 gramas de cocaína
  • 301 gramas de maconha
  • 30 gramas de “Dry” (variedade de haxixe)
  • 38 gramas de crack
  • 2.000 tubos tipo eppendorf vazios
  • Diversos materiais para preparo e embalagem de drogas

Os três suspeitos foram conduzidos à delegacia da região. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça. A polícia investiga se o apartamento funcionava como ponto de venda ou centro de distribuição na região.

