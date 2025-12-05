Policiais militares apreenderam uma quantidade significativa de drogas e prenderam três suspeitos por tráfico no Jardim Morumbi, em Sumaré. A ação teve início durante um patrulhamento de rotina pela Avenida Emílio Bosco.

Os agentes avistaram três indivíduos em atitude suspeita próximos ao portão de um condomínio residencial. Ao perceberem a presença da polícia, os homens tentaram fugir. Os policiais acompanharam um dos suspeitos, que carregava uma mochila, até o interior de um dos blocos do condomínio.

No local, a equipe flagrou dois homens saindo de um apartamento de onde exalava forte odor de maconha. Durante a abordagem, os agentes encontraram um kit de cocaína com um dos indivíduos. Após obterem acesso ao imóvel, uma nova busca resultou em uma grande apreensão. O levantamento realizado no local totalizou: