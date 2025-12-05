A quinta-feira terminou com um grave acidente na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna. Um motociclista morreu e um funcionário terceirizado ficou ferido após uma sucessão de impactos e atropelamento no km 134, sentido Sul, em um trecho que passava por obras de recuperação de pavimento.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a concessionária Renovias, que repassou as informações ao Centro de Controle Multimodal, a motocicleta seguia pela faixa 1 quando o condutor perdeu o controle da direção. A moto avançou para a faixa 2, onde a equipe de obra trabalhava, atingiu a sinalização e, em seguida, invadiu o acostamento.
Nesse movimento descontrolado, o veículo atropelou um trabalhador que atuava na intervenção. Logo depois, a moto ainda colidiu contra um caminhão de apoio, parado no acostamento, e só parou quando chegou ao gramado lateral da rodovia.
O motociclista foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos, conforme atualização da concessionária. O trabalhador atingido sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local.
A Polícia Técnica realizou perícia no ponto do acidente. A moto foi levada para a área de refúgio, enquanto o caminhão deixou o local rodando normalmente.