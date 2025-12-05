Um homem foi preso em flagrante na quinta-feira (04) no Jardim Presidente, em Mogi Guaçu, acusado de violência doméstica contra a própria irmã. A Polícia Militar foi acionada após um chamado que relatava um desentendimento familiar.

No local, o suspeito confirmou ter discutido com a irmã, mas afirmou que ela não estava em casa. Com a autorização dele, os policiais realizaram buscas na residência e não encontraram a vítima naquele momento.

Poucos minutos depois, já do lado de fora, a mulher se aproximou da guarnição. Ela apresentava hematomas no rosto e nos braços e relatou ter sido agredida fisicamente pelo irmão.