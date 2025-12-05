A Polícia Militar prendeu, na quinta-feira (4), um homem com mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia. A detenção ocorreu durante um patrulhamento de rotina no Jardim Bandeirantes, em Mogi Guaçu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a PM, os policiais abordaram o indivíduo para uma fiscalização. Uma consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), feita via COPOM, confirmou a existência do mandado ativo. Nada de ilícito foi encontrado, mas a ordem judicial determinava sua prisão imediata.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a delegada de plantão confirmou a validade do mandado e oficializou a prisão.