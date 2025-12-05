05 de dezembro de 2025
NA CADEIA

Homem não paga pensão para o filho e é preso pela Polícia Militar

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Bandeirantes, em Mogi Guaçu.
A Polícia Militar prendeu, na quinta-feira (4), um homem com mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia. A detenção ocorreu durante um patrulhamento de rotina no Jardim Bandeirantes, em Mogi Guaçu.

Segundo a PM, os policiais abordaram o indivíduo para uma fiscalização. Uma consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), feita via COPOM, confirmou a existência do mandado ativo. Nada de ilícito foi encontrado, mas a ordem judicial determinava sua prisão imediata.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a delegada de plantão confirmou a validade do mandado e oficializou a prisão.

Após o registro da ocorrência, o detido foi colocado à disposição da Justiça.

