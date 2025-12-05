05 de dezembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Sol e calor marcam a sexta na RMC; umidade pode chegar a 30%

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
RMC enfrenta tarde quente com até 32°C e umidade entre 30% e 40%, situação que exige atenção e cuidados extras com a saúde.
O calor será intenso, com a temperatura máxima podendo atingir os 32°C na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O principal alerta fica por conta da baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 30% e 40% durante a tarde — índice classificado como estado de atenção pelos órgãos de saúde.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Especialistas recomendam à população que redobre os cuidados neste período: aumentar a hidratação, evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes (entre 10h e 16h) e umidificar os ambientes são medidas essenciais para amenizar os efeitos do tempo seco.

O final de semana segue com a mesma tendência de tempo estável e quente na maior parte do estado.

