A disputa judicial envolvendo o contrato firmado entre a Rede Dr. Mário Gatti e a empresa Cirmed Serviços Médicos Ltda ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (4). O Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a liminar que suspendia o resultado do Pregão Eletrônico nº 90199/2025 e, com isso, restabeleceu a validade plena do contrato já assinado em 25 de novembro.

A decisão é do juiz Cláudio Campos da Silva, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campinas, que reconsiderou a medida após a apresentação de novos documentos pela administração municipal. O magistrado afirmou que a liminar anterior havia se tornado “impossível de cumprir”, já que o contrato estava formalizado antes da ordem de suspensão.

O ponto central da discussão era uma sanção administrativa aplicada à Cirmed pela Prefeitura de Porto Alegre, que, segundo a empresa rival, impediria sua contratação pelo poder público. No entanto, o juiz destacou que o próprio edital permitia a participação de empresas com penalidades aplicadas por outros entes federativos, desde que não houvesse impedimento direto no município responsável pela licitação.