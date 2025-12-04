As decorações de Natal instaladas em duas praças de Valinhos foram alvo de furtos e depredações nos últimos dias, frustrando moradores e obrigando a Prefeitura a reforçar a segurança nos pontos ornamentados.

Na Praça Washington Luís, no Centro, um dos duendes posicionados diante do letreiro “Eu amo Valinhos” foi furtado. Já na Praça Engenheiro Renato Penteado, no Jardim Centenário, vândalos arrancaram os olhos dos pinguins instalados ao lado do parquinho infantil. O Papai Noel exposto no local também teve o cinto e as botas destruídos, segundo a administração municipal.

O secretário de Cultura e Turismo, Fabrício Bizarri, lamentou a ação criminosa. “A população se alegra com a decoração, as famílias registram fotos e guardam lembranças especiais. Esses atos de destruição são inaceitáveis e comprometem a experiência de todos que desejam vivenciar a magia do Natal”, afirmou.