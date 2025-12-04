A região de Campinas passou a contar, a partir desta quinta-feira (4), com 25 novas viaturas da Polícia Militar destinadas ao patrulhamento ostensivo e preventivo. Do total entregue pelo governo do Estado, 23 veículos permanecerão em Campinas e dois seguirão para Mogi Mirim. A cerimônia ocorreu na Estação Cultura e reuniu autoridades municipais e das forças de segurança.

O investimento do Estado soma R$ 3.451.276,00, aplicado em 24 viaturas Renault Duster e uma Chevrolet Trailblazer, adquiridas para renovar a frota em uso. Segundo o governo paulista, a ampliação da estrutura operacional busca fortalecer ações conjuntas de policiamento e manter a tendência de queda dos indicadores criminais na região.

O prefeito Dário Saadi destacou que o reforço chega em um momento de integração crescente entre os órgãos de segurança. “Campinas tem instituições que atuam coordenadas para proteger a população diante do avanço do crime organizado. Essas viaturas fortalecem o trabalho da PM e reforçam nossa parceria com o governo estadual”, afirmou.